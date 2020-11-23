بالفيديو.. تايدر هداف ويقود العين لأول فوز له هذا الموسم

بصم الدولي الجزائري سفير تايدر اليوم الإثنين، على هدف جديد، خلال المواجهة التي جمعت فريقه العين، بنادي ضمك.

وشارك تايدر أساسيا في هذه المباراة، ضمن تشكيلة ناديه العين، وبرز في الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء، بتسجيلة الهدف الثاني لصالح ضمك، عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا أضاف الدولي الجزائري، هدف جديد إلى رصيده، كما ساهم في قيادة ناديه العين، لتحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري السعودي.

يذكر أن سفير تايدر، انضم في الميركاتو المنصرم إلى نادي العين، قادما من فريق أمباكت مونتريال الكندي.