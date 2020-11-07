بالفيديو.. تايدر يبصم على ثاني أهدافه في الدوري السعودي

رفع الدولي الجزائري سفير تايدر رصيده من الأهداف لهذا الموسم رفقة فريقه الهلال، خلال مواجهة نادي الأهلي، ضمن الدوري السعودي.

وشارك سفير تايدر، أساسيا في هذه المباراة، ضمن تشكيلة ناديه الهلال، أين برز في الدقيقة الـ25، من خلال تقليص النتيجة لفريقه (1-2)، عن طريق ضربة جزاء.

وانتهت هذه المواجهة بخسارة رفقاء الدولي الجزائري، بنتيجة 4-3، وهي ثاني خسارة على التوالي للهلال، هذا الموسم.

وبهذا رفع سفير تايدر، رصيده من الأهداف لهذا الموسم إلى هدفين، رفقة ناديه الجديد الهلال السعودي، الذي انضم إليه في الميركاتو المنصرم.