بالفيديو.. تايدر يتألق بثنائية ويقود أمباكت لفوز جديد

قاد الدولي الجزائري سفير تايدر، ناديه امباكت مونتريال الكندي، لتحقيق فوز جديد، ضمن الدوري الأمريكي، على حساب نادي كولورادو رايدز بـ2-1.

وتمكن سفير تايدر، من توقيع ثنائية في الهذه المباراة، التي استضاف فيها نادي امباكت، منافسه كولورادو رايدز، بملعب “سابوتو”.

وتمكن تايدر من افتتاح باب التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة الـ55 من الشوك الثاني، قبل ألأن يظيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ56.

وبهذا الفوز الجديد، تمكن لاعب الخضر، سفير تايدر من قيادة فريقه امباكت مونتريال، لرابع فوز له على التوالي في الدوري الأمريكي.