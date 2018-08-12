بالفيديو.. تايدر يستعرض مهاراته أمام فريق نسوي ويسجل بالعقب

شارك الدولي الجزائري، سفير تايدر، رفقة زملائه من فريق امباكت مونتريال، في مباراة استعراضية، أمام فريق نسوي، من مونتريال.

واستعرض لاعب الخضر، مهاراته، خلال هذه المباراة المصغرة (فوت 5)، أمام حضور جماهيري غفير، من أنصار نادي أمباكت مونتريال.

وتمكن سفيرتايدر، من تسجيل هدف جميل بالعقب، على طريقة مدربه السابق في المنتخب الوطني الجزائري، رابح ماجر.