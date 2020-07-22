بالفيديو.. تايدر يضيف هدفا جديدا لرصيده ويمنح الفوز لأمباكت مونتريال

سجّل الدولي الجزائري سفير تايدر، اليوم الأربعاء، هدفا جديدا، منح من خلاله الفوز لناديه أمباكت مونتريال، أمام فريق كي سي يونايتد، ضمن دوري “أم أل أس”.

وشارك سفير تايدر أساسيا، في هذه المباراة، أين برز في الدقيقة الـ31، بتسجيله الهدف الوحيد في هذه المواجهة، عن طريق تسديدة قوية.

وبهذا رفع الدولي الجزائري، رصيده إلى 3 أهداف، من أصل 5 مباريات في الدوري، والرابع له هذا الموسم في مختلف المنافسات.

يذكر أن سفير تايدر، كان قد بصم على ثنائية، في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه أمباكت مونتريال، بنادي تورينتو، ضمن دوري “أم أل أس”.