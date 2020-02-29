بالفيديو.. “تايدر” يفتتح الموسم بتمريرة حاسمة مع “إمباكت مونتريال”

الرياضة
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بالفيديو.. “تايدر” يفتتح الموسم بتمريرة حاسمة مع “إمباكت مونتريال” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قاد سهرة اليوم السبت اللاعب الدولي الجزائري “سفير تايدر” فريقه “إمباكت مونتريال” للفوز على “نيو إنجلند” بهدفين لهدف.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة الأولى من الدوري الأمريكي للمحترفين شهد مُشاركة وسط ميدان الخضر أساسيا.

“تايدر” قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي سجله فريقه في الدقيقة ال80.


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