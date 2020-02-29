بالفيديو.. “تايدر” يفتتح الموسم بتمريرة حاسمة مع “إمباكت مونتريال”

قاد سهرة اليوم السبت اللاعب الدولي الجزائري “سفير تايدر” فريقه “إمباكت مونتريال” للفوز على “نيو إنجلند” بهدفين لهدف.
اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة الأولى من الدوري الأمريكي للمحترفين شهد مُشاركة وسط ميدان الخضر أساسيا.
“تايدر” قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي سجله فريقه في الدقيقة ال80.
🇩🇿🅰️ Assist Saphir Taider! The Algerian midfielder picks out Maxi Urruti with a lovely weighted pass from midfield and the Argentine forward chips it over the keeper to give #IMFC the 2-1 lead #TeamDZ
📽️: @AlgeriaFootVid pic.twitter.com/771XWIT2Ht
— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) February 29, 2020
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