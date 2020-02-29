بالفيديو.. “تايدر” يفتتح الموسم بتمريرة حاسمة مع “إمباكت مونتريال”

قاد سهرة اليوم السبت اللاعب الدولي الجزائري “سفير تايدر” فريقه “إمباكت مونتريال” للفوز على “نيو إنجلند” بهدفين لهدف.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة الأولى من الدوري الأمريكي للمحترفين شهد مُشاركة وسط ميدان الخضر أساسيا.

“تايدر” قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي سجله فريقه في الدقيقة ال80.