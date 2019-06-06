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بالفيديو.. تايدر يُسجّل ثنائية.. يُختار الأفضل ويرد على “بلماضي” بطريقته الخاصة

الرياضة
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بالفيديو.. تايدر يُسجّل ثنائية.. يُختار الأفضل ويرد على “بلماضي” بطريقته الخاصة
بقلم أمير بهلول

تمكن الجزائري سفير تايدر من قيادة فريقه “امباكت مونتريال” من تحقيق فوز مهم أمام “سيتاتل” في الدوري الامريكي.

ونجح “تايدر” في قلب الطاولة لفريقه بعد أن كان متأخرا في النتيجة، حيث سجل ثنائية مانحا ثلاث نقاط ثمينة لفريقه في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

كما تم اختيار النجم الجزائري كأفضل لاعب في المباراة، حيث كان “محرك” فريقه أين صال وجال في كل أرجاء الملعب وسجل هدفين.

يذكر أن “بلماضي” قرر عدم إستدعاء “تايدر” للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة وقرر الاعتماد على “بوداوي” لاعب “بارادو”.


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