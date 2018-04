بالفيديو.. تايدر يُطرد بعد تدخل خطير

وجاءت البطاقة الحمراء لمتوسط ميدان “الخضر” بعد قيامه بـ”رولات” فاشلة كُليا انتهت باعتداء خطير على لاعب المُنافس على مُستوى قدمه.

وترك النجم الأسبق لـ”الإنتر” زملائه منقوصين عدديا بعد مرور 13 دقيقة من المرحلة الأولى، مما جعلهم يتعرضون لهزيمة قاسية برباعية.

ويعيش خريج مدرسة “غرونوبل” فترة صعبة بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من طرف الناخب الوطني، رابح ماجر وطاقمه الفني.

RED CARD: 🔴@impactmontreal's Saphir Taider shown a straight red for this reckless tackle on the #NERevs' Luis Caicedo. Luis looks to be okay. pic.twitter.com/v9IrzpZOH1

— New England Revolution (@NERevolution) April 7, 2018