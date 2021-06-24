بالفيديو.. تايلور تكشف تفاصيل تعرضها للإعتداء وترفع شكوى لدى الشرطة اليونانية

كشفت خطيبة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرو “تايلور وارد” تفاصيل تعرضها للإعتداء رفقة عائلتها الصغيرة أثناء فترة تواجدها بجزيرة ماكينوس اليونانية أين تقضي عطلتها الصيفية رفقة مهاجم مانشستر سيتي.

وأكدت تايلور أنها تعرضت للطم على مستوى الوجه من طرف أحد الفتيات، بعدما إتهمتها بسرقة هاتفها، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الشرطة لرفع شكوى ضد هذه الفتاة.

“لن اتكلم مجددا عن هذه الحادثة المزرية، وأعطى هؤلاء الفتيات 5 دقائق من الشهرة التي يبحثن عنها بشدة، انه تلفيق كامل ومطلق، لقد كنت أقضي ليلة رائعة مع عائلتي، الفتيات اللواتي من المفروض انهن لا يعرفوننا قاموا بالقدوم الى المحل وبدأو في تصويرنا، طلبنا منهم بلطف ان يقوموا بالتوقف عن ذلك، الفتاة قامت بالتقدم الينا وجلست وسطنا تبحث عن شجار، في حين كان اصدقائها يقومون بالتصوير، طلبنا منها ان ترحل لكن رفضت ذلك وبدأت في الصراخ ولطمت احد افراد عائلتي في وجهه 5 مرات.”

“بعدها قامت برمي اوعية النباتات وبعض الأشياء بطريقة غريبة، لدرجة أننا قمنا بالرحيل، لكنهم استمروا في ملاحقتنا طيلة الطريق، وهم يصرخون ويقومون بتصورينا، وهنا قمت بالعودة اليها وطلبت منها التوقف عن التصوير، لكنها قامت بلطمي في وجهي (الفيديوا الذي قامت بنشره)”

في النهاية كونوا حذرين، هناك بعض الاشخاص الباحثين عن الشهرة، مثل هؤلاء الأشخاص،ـ لدينا الدليل في الفيديو كاملا، ونحن في محادثات مع الشرطة “.

وأضافت : ” لم أقم بسرقة هاتف أي أحد، لقد قمت بالمساعدة في البحث عنه وفي النهاية جاءت نحوي وقامت بالإعتذار من تصرفات أصدقائها، بعض الأشخاص فاقدون الأمل”.