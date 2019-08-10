بالفيديو.. تبديل كسوة الكعبة بجديدة مصنوعة من الحرير والذهب

بدأت فجر اليوم السبت، مراسم تبديل كسوة الكعبة المشرفة، من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية.

وتتجه أنظار المسلمين، إلى رحاب بيت الله الحرام، حيث يتم تبديل كسوة الكعبة المشرفة، والذي يصادف يوم عرفة من كل عام.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، يتم صناعة كسوة الكعبة المشرفة، من الحرير الخالص والذهب، في مجمع الملك عبد العزيز، لكسوة الكعبة.

وأضاف ذات المصدر، أن كسوة الكعبة المشرفة، تصنع باستخدام 675 كيلوغراما من الحرير الخام الأسود للجزء الخارجي، والأخضر للبطانة الداخلية.

وذلك بالإضافة إلى 100 كيلوغرام، من خيوط الفضة المطلية بماء الذهب، و120 كيليوغرام من خيوط الفضة الخالصة، لكتابة الآيات القرآنية المنقوشة عليها.

وتبلغ التكلفة الإجمالية، لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، إلى 24 مليون ريال سعودي “4.6 مليون دولار”، حسب ذات المصدر.

تبديل كسوة الكعبة المشرفة فجر يوم عرفة https://t.co/mYdJqkRHWU pic.twitter.com/kgu97q3AFd — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) August 10, 2019