بالفيديو.. تحالف بعض الاتحادات لتحطيم الخضر.. عمارة يرد بطريقته

رد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” على بعض الأحاديث التي تؤكد تحالف بعض الاتحادات لمنع الخضر من التتويج بالكان.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

“منذ قدومي على رأس الفاف، وأنا أقول بأنه يجب اعادة هيبة الجزائر على مستوى مؤسسات الكاف”.

“أنا أؤكد في كل مرة على ضرورة تواجد الجزائر في الاتحاد الافريقي وعلى الدور الذي يجب أن تلعبه وأهميتها في القارة السمراء”.

كما ختم:”لا أريد الحديث عن الكلام الذي يدور هنا وهناك حول تحالف بعض الاتحادات لزعزعة استقرار الخضر، نحن نعمل في صمت ولن توقفنا هاته الأحاديث”.

بالفيديو.. رئيس الفاف يُعلق على مستوى المُباراة الافتتاحية للكان

كما علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” على المباراة الافتتاحية للكان التي جمعت اليوم الكاميرون ببوركينافاسو.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي:”لقد كانت مباراة افتتاحية بنفس طابع المباريات الافتتاحية، لم نُشاهد الشيئ الكثير”.

كما رفض عمارة التعليق على سؤالا يتعلق بسهولة المأمورية بالنسبة للخضر بعد مشاهدته مستوى المواجهة الافتتاحية.

حيث اكتفى بالقول:”لا أريد الدخول في هاته التفاصيل وهذه مجرد مباراة افتتاحية”.

عمارة: “المطالبة بإلغاء كان الكاميرون قلّة احترام للمنتخبات الإفريقية”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أن الاتحادية نددت بالمطالب. التي تدعو لإلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها بالكاميرون.

كما أجرى رئيس الفاف حوارا مطولا مع قناة “الجزائر الدولية”، للحديث عن تتويج الخضر بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية. و قال “هناك من تحجج بأن ظروف الوقاية من تفشي كورونا في الكاميرون غير كافية، لحماية اللاعبين الأفارقة الناشطين بالدوريات الأوروبية”.

كما تابع عمارة “أعتقد أن التفكير في إلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا يعتبر قلة احترام للمنتخبات الإفريقية”. و “يجب أن نندد بهذا القرار وهذا ما قمنا به”.

شرف الدين عمارة ينعي وفاة سفيان لوكار

وجه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، رسالة تعزية ومواسات، إثر وفاة لاعب مولودية سعيدة، سفيان لوكار.

ونشرت “الفاف”، رسالة التعزية التي وجهها عمارة، باسمه، وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، لعائلة الفقيد، وكل أسرة كرة القدم.

كما أبدى رئيس الفاف، من خلال هذه الرسالة، عن تأثره الشديد، بهذه الفاجعة الأليمة، التي أصابت كرة القد الجزائرية.

يذكر أن اللاعب سفيان لوكار، توفي إثر سكتة قلبية، خلال مشاركته في مباراة فريقه مولودية سعيدة، أمام جمعية وهران.