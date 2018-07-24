بالفيديو: تحدي رقصة “كيكي” الخطير يصل الجزائر.. شباب يخاطرون بحياتهم !!

وصل تحدي رقصة “كيكي” الخطير إلى الجزائر منذ عدة أيام، وانضم الجزائريون إلى هذا التحدي الخطير على غرار العديد من الشباب عبر العالم.

ويظهر فيديو تم تداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شاب جزائري يرقص رقصة كيكي وهو يحمل العلم الجزائري.

وكاد الشاب الذي وثق الرقصة الخطيرة، أن يخسر حياته بعدما فقد السيطرة على السيارة حسب ما يظهره الفيديو قبل أن يتدارك ويوقفها.

وتتمثل هذه الرقصة الخطيرة، في الرقص إلى جانب السيارة بعدما يترجل منها سائقها وهي تسير في الطريق على أنغام المغني دريك.

هذا التحدي أطلقه مدون الفيديوهات يدعى شيغي ولقي صدا كبيرا من مختلف العالم وبالأخص لدى العرب.

وخلف هذا التحدي عواقب وخيمة على عدة شباب عبر العالم، حيث فقد أحد الشباب حياته بعدما صدمته سيارة كانت قادمة مسرعة مباشرة بعد ترجله من سيارته.