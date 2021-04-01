بالفيديو.. تحطم السقف الزجاجي لسيارة أحد المواطنين بسبب “شكارة زبل”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الأربعاء، فيديو، يظهر فيه تحطم السقف الزجاجي لسقف سيارة أحد المواطنين، بسبب كيس قمامة.

وأظهر الفيديو المتداول من أحد أحياء العاصمة، استياء قاطنيه من سلوكيات أبى البعض التخلص منها، وهي رمي القمامة من النافذة.

وسأل أحد المواطنين الذي ظهر بالفيديو قاطني العمارة، من منهم قام برمي القمامة، إلا أنهم رفضوا الرد.

وكان كيس القمامة يحوي علب زجاجية، وبعد رميها من نافذة العمارة، سقطت على سقف السيارة الزجاجي ما أدى لكسره.

ودعا المواطن الذي ظهر الفيديو، صاحب الفعلة إلى تعويض صاحب السيارة، أو إصلاحها له.

https://web.facebook.com/EnnaharTv/videos/828709801075145