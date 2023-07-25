بالفيديو.. تحطم طائرة أثناء إخماد النيران في اليونان

أعلنت فرق الإطفاء في اليونان، الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها تحطمت أثناء عملية إخماد الحرائق المستعرة في البلاد. كان على متنها شخصان على الأقل.

وأظهرت لقطات فيديو طائرة الإطفاء وهي تخمد نيرانا مشتعلة في منطقة جبلية في اليونان.

وبعدما أفرغت الطائرة حمولتها من السوائل، حلقت لثوان قبل أن تسقط بشكل حر.

ويظهر في الفيديو كرة لهب ضخمة، انطلقت إثر سقوط الطائرة مباشرة.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحادث وقع في جزيرة إيفيا جنوب شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس لوكالة فرانس برس إن طائرة مائية تحطمت يوم الثلاثاء. أثناء إخماد حريق في غابة في اليونان جنوب جزيرة إيفيا.

وقال المتحدث باسم الشركة في الوقت الذي تعاني فيه اليونان من الحرائق ودرجات الحرارة المرتفعة. لأكثر من عشرة أيا، “سقطت طائرة يونانية على متنها شخصان على الأقل بالقرب من بلاتانيستو (قرية في إيبويا)”.

ووفقًا للمعلومات الأولية من السلطات، تحطمت الطائرة، التي كانت تشارك بثلاث طائرات أخرى على الأقل. و100 من رجال الإطفاء في مكافحة النيران في هذه الجزيرة بالقرب من أثينا.