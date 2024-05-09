بالفيديو.. تحطم طائرة بوينغ في مطار إسطنبول!

إضطرت طائرة شحن تابعة لشركة “FedEx Airlines” من طراز بوينغ 767 إلى القيام بهبوط اضطراري من دون معدات الهبوط الأمامية في مطار إسطنبول، بعدما لم تفتح معدات مقدمة الطائرة.

واستخدمت الطائرة جهاز الهبوط الخلفي الخاص بها عندما انزلقت على المدرج يوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو للحادث شرارات متطايرة ودخانا عندما اصطدمت مقدمة الطائرة وجسمها الأمامي بالأرض بعدما فشلت الطائرة في فتح عجلات الهبوط الأمامية.

وتمكنت الطائرة من البقاء على المدرج، ولم تقع إصابات، بحسب وزارة النقل التركية.

وقالت الوزارة إن طائرة الشحن، التي كانت تحلق من مطار شارل ديغول بباريس، نبهت برج المراقبة بمطار إسطنبول إلى أن جهاز الهبوط الخاص بها لم يكن مفتوحا. وتمكنت من الهبوط بتوجيه من البرج.