بالفيديو.. “تخلطت” بين براهيمي ومُدرب العربي القطري!

دخل الدولي الجزائري ياسين براهيمي، في صراع مع مُدرب نادي العربي القطري، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.

وظهر صاحب المُراوغات السحرية، وهو يتبادل أطراف الحديث مع أحد لاعبي المُنافس وهو ما لم يتقبله مُدرب هذا الأخير.

وأظهرت الصور إنفعال هيمير هالغيمرسون، وهو مُنفعل بطريقة غريبة، مما أثار دهشة نجم المنتخب الوطني، الذي إشتبك معه لفظيا.

يُذكر بأن المواجهة عرفت تألقا لافتا لصانع ألعاب بورتو السابق، والذي تمكن من إضافة هدف جديد لرصيده في دوري النجوم.