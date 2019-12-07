بالفيديو.. “تخلطت” بين “دولور” و”نيمار” بعد مواجهة البياسجي ضد مونبولييه

تشابك لفظيا النجم الدولي الجزائري لفريق “مونبولييه” الفرنسي “آندي دولور” مع النجم الدولي البرازيلي “نيمار داسيلفا”.

وذلك بعد نهاية مواجهة زملاء “دولور” ضد “باريس سان جيرمان” التي جرت أمسية اليوم السبت بملعب “لاموسون” وانتهت بفوز الباريسيين ب3-1.

فمباشرة بعد صافرة الحكم النهائية توجه نجم الخضر صوب نيمار وعاتبه بشدة ماجعل الآخير يرد على دولور ليتدخل الجميع لتفرقتهم.

“دولور” ردد مطولا في وجه نيمار “عليك ان تحترم الجميع” مثلما كشف عنه موقع “سبورت.FR”.