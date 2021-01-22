بالفيديو.. “تخلطت” بين نجم فرنسا ومُقدمة “بي إن سبورت” بسب الجزائر

لم يتمالك نجم منتخب فرنسا، لوك أبالو، نفسه، بعد الفوز الصعب أمام الجزائر، ودخل في صراع على المُباشر مع مُقدمة “بي إن سبورتس”، ماري باتروكس.

وظهر الجناح، غاضبا، بعد أن أكدت له الصحفية، بأن الفرنسين خاب أملهم بسبب عجز منتخبهم عن قهر الخضر بسهولة.

ليرد “الرجل البلاستيكي” بصوت مُرتفع :”ما الذي تُريدونه، الجزائر ليست مُنافسا ضعيفا، والمهم بالنسبة لنا هو الفوز”.

وأضاف:”ربما لم نحترم المُنافس، ولكن علينا ألا ننسى بأننا لم نعد بذلك المستوى الذي كُنا عليه منذ 10 سنوات مضت”.

وواصل :”نحن منتخب جديد، وعلينا أن نتعلم الفوز في جميع الظروف، والجزائر خلقت لنا صعوبات جمة”.

ليختم :”الجزائر فرضت علينا ضغطا كبيرا، كما ان لاعبيها كانو مُحفزين، وكُنا نعرف بأننا سنواجه صعوبات أمامها”.