بالفيديو.. “تخلطت” في المجلس الشعبي الولائي لتيبازة

عرفت، أشغال الدورة العادية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيبازة، المنعقدة، اليوم الأربعاء، ملاسنات تطورت لشجار بالأيادي.

وهذا على خلفية إختلاف حول جدول أعمال الدورة كادت أن تخرج الأمور عن السيطرة لولا تدخل عقلاء.

و تعود أسباب الخلاف إلى عدم إدراج نقطة تجديد الهياكل ضمن جدول أشغال الدورة.

التي خصصت لمناقشة ملفات الميزانية الإضافية و التربية الوطنية والتعليم العالي.

و أمام رفض رئيس المجلس “رشيد كوراد” الرضوخ لمطالب ما يسمى “بمجموعة الـ20 ”

المتكونة أغلبها من حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي.

تحولت النقاشات إلى ملاسنات و شجار بين مجموعة مؤيدين لرئيس المجلس،و معارضين له.

قبل أن تستأنف الأشغال بعد تدخل نواب بالمجلس الشعبي الوطني

و الأمين العام للولاية “لباد حسان” داعيين الجميع إلى التعقل و مناقشة الخلافات بإحترام.

و تقرر، إثر تدخل الأمين العام للولاية، عقد جلسة مغلقة بإحدى قاعات المجلس

ضمت رئيس المجلس الشعبي الولائي، و مؤيديه رفقة ممثلين عن مجموعة الـ20 .

و عقب هذه الجلسة تمت مواصلة الأشغال بعد تعديل جدول أشغال الدورة و الاكتفاء

بالمصادقة علي الميزانية الإضافية و مناقشتها لتفادي انسداد تجسيد المشاريع التنموية بالولاية

فيما تقرر تأجيل دراسة ملفي التربية الوطنية و التعليم العالي إلى شهر سبتمبر المقبل، حسب ما أفاد به رئيس المجلس الشعبي الولائي.