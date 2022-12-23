بالفيديو.. تخلطت واعتداءات على الحكام بملعب حيدرة

يبدو أن كرة القدم الجزائرية أصبحت مُلتصقة بالتصرفات الغير رياضية والدليل ما حدث اليوم الجمعة بملعب، أحمد فالق، بحيدرة.

حيث تم الاعتداء على ثلاثي تحكيم المواجهة التي جمعت شباب أمل حيدرة بالضيف شبيبة الشراقة، والذي يقوده الحكم بن مسعود.

كما قرر الحكم عدم استئناف المواجهة التي تندرج ضمن فعاليات الجولة الـ9 من قسم ما بين الرابطات لتتوقف على وقع تقدم الضيوف 2-1.

ونشرت إدارة حيدرة بيانا رسميا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تستنكر فيه تصرفات الحكم بن مسعود.

حيث أكدت أن الحكم، بن مسعود، يملك سوابق مع فريقهم اضافة إلى شتمه اللاعبين خلال مواجهة اليوم.