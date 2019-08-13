بالفيديو.. تدريبات شاقة لبن ناصر قبل التحاقه بميلان

يواصل النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” تدريباته بشكل مُنفرد تحسبا للإلتحاق بفريقه الجديد “ميلان” الإيطالي.

ونشر اليوم الثلاثاء أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا الآخيرة فيديو للتدريبات الشاقة التي يقوم بها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق لاعب فريق “إمبولي” الإيطالي السابق والمنتقل حديثا للروسونيري الفيديو بعبارة:”جاهز لهذا الموسم الجديد”.

وأظهر الفيديو أن متوسط ميدان الخضر يعول على اداء موسم في المستوى مع الفريق اللومباردي.