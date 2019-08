بالفيديو.. تدريبات شاقة لبن ناصر قبل التحاقه بميلان

ونشر اليوم الثلاثاء أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا الآخيرة فيديو للتدريبات الشاقة التي يقوم بها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق لاعب فريق “إمبولي” الإيطالي السابق والمنتقل حديثا للروسونيري الفيديو بعبارة:”جاهز لهذا الموسم الجديد”.

وأظهر الفيديو أن متوسط ميدان الخضر يعول على اداء موسم في المستوى مع الفريق اللومباردي.

Ismael Bennacer, the MVP of #AFCON2019 is ready for the new season with his new club AC Milan 🇩🇿💪 https://t.co/ULlE66Nbzg

