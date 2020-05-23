بالفيديو.. تدريبات شاقة لدولور في زمن الكورونا

يبدو أن النجم الدولي الجزائري لفريق مونبوليي “آندي دولور” يريد الحفاظ على لياقته البدنية بشتى الطرق الممكنة.

هداف مونبوليي نشر سهرة اليوم السبت فيديو على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” يوضح جانبا من التدريبات البدنية التي يجريها في ظل توقف النشاط الرياضي.

يذكر أن الإتحادية الفرنسية لكرة القدم قررت إلغاء الدوري الفرنسي بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.