بالفيديو.. تدريبات صارمة لفرحات في فترة الحجر المنزلي

وأظهر مقطع فيديو، لزين الدين فرحات، تم تداوله عبر “تويتر”، التمارين الصعبة التي يقوم بها في منزله، تحت إشراف مدرب الفرنسي للياقة البدنية أوريلين سيمون.

وأظهر الدولي الجزائري، جدية في العمل، وقوة تحمل كبيرة، بالنظر للنظام التدريبي الصارم، والتمارين الشاقة التي كان يؤدي فيها.

ويسعى زين الدين فرحات (27 عاما)، من خلال هذا العمل، الحفاظ دائما على لياقته البدنية، في أحسن فورمة.

🇩🇿 Algeria international Zinedine Ferhat (Nimes Olympique) staying in shape during lockdown with this rigorous work out routine with French fitness coach Aurélien Simon 💪

