بالفيديو.. تدريبات صارمة لفرحات في فترة الحجر المنزلي

يعمل الدولي الجزائري زين الدين فرحات، لاعب نادي نيم الفرنسي، على على الحفاظ على لياقته البدنية، خلال فترة الحجر المنزلي، باتباع نظام تدريبي جد شاق.

وأظهر مقطع فيديو، لزين الدين فرحات، تم تداوله عبر “تويتر”، التمارين الصعبة التي يقوم بها في منزله، تحت إشراف مدرب الفرنسي للياقة البدنية أوريلين سيمون.

وأظهر الدولي الجزائري، جدية في العمل، وقوة تحمل كبيرة، بالنظر للنظام التدريبي الصارم، والتمارين الشاقة التي كان يؤدي فيها.

ويسعى زين الدين فرحات (27 عاما)، من خلال هذا العمل، الحفاظ دائما على لياقته البدنية، في أحسن فورمة.