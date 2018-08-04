بالفيديو.. ترامب دمية في يد بوتين !!

تكشف وثائق سرية، كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجرد دمية ولعبة في يد الرئيس الروسي بوتين.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن فيلما وثائقيا يجري إنتاجه في الوقت الراهن، يزعم أن الرئيس الروسي يدير حربا سياسية منذ 30 سنة.

وهذا بمساعدة الهجمات السيبرانية والدعاية والفساد.

وسيكشف الفيلم الذي يحمل اسم “التدابير النشطة” وئاثق سرية وأرقام تؤكد وجود علاقة سرية طويلة بين بوتين وترامب.

بوتين عندما كان يعمل كضابط استخبارات، وترامب كرجل أعمال ومطور عقاري يبحث عن مصالح الخاصة.

كما يتناول الفيلم، الجدل الدائر حول وقائع التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة 2016.

وعلى حد تعبير مخرج الفيلم، فإن ترامب الذي كان عبارة عن “دمية” في يد بوتين وصل إلى سدّة الرئاسة في البيت الأبيض بفضل الرئيس الروسي والهجمات السيبرانية والدعاية التي تم بثّها لصالحه.

وعن أحداث ومضمون الفيلم الجديد، قال المخرج: “عندما بدأنا في إنتاج الفيلم، اعتقدنا أننا سنجد وقائع مثيرة عن بوتين وترامب”.

وأضاف:” ولكن في نهاية المطاف، اكتشفنا أكبر تهديد للديمقراطية الأمريكية على مدار 100 عام”، ما يشير إلى أن في الفيلم من مخيلة المنتجين أكثر مما فيه من وثائق”.