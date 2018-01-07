بالفيديو.. تربص المنتخب الوطني المحلي ينطلق تحسبا لودية رواندا

إنطلق اليوم الأحد تربص المنتخب الوطني المحلي بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحت إشراف الناخب الوطني “رابح ماجر”.

وعرفت بداية التربص حضور 21 لاعبا المعنيين باللقاء الودي المُبرمج يوم الأربعاء 10 جانفي بتونس ضد المنتخب الرواندي.

وتدرب زملاء الوافد الجديد “بوقلمونة” مُهاجم “بلعباس” بداية من الساعة 17:30 بعد أن كان المدرب الوطني “ماجر” قد إجتمع بهم.

وغاب ثنائي إتحاد العاصمة “شافعي” و”بن غيث” عن الحصة التدريبية الأولى بسبب كدمات خفيفة تلقوها في لقاء فريقهم أمس.

وقسم الطاقم الفني اللاعبين إلى مجموعتين في الحصة التدريبية، الأولى خاصة باللاعبين اللذين لعبوا مع فرقهم يوم الجمعة.

والثانية خاصة باللاعبين اللذين لعبوا أمس السبت وهم لاعبو فرق إتحاد العاصمة، نادي بارادو وشباب قسنطينة.

وسيُجري “الخضر” حصتين تدريبتين غدا الإثنين الأولى صباحية والثانية في بداية السهرة بالمركز التقني لسيدي موسى.

على أن يشد زملاء الحارس “شاوشي” الرحال إلى تونس صبيحة الثلاثاء لخوض اللقاء الودي المُبرمج ظهيرة الأربعاء.