بالفيديو..تزويد حي كامل بمياه مختلطة بقنوات الصرف الصحي ببريكة

يتداول سكان حي الدرناني ببلدية بريكة ولاية باتنة فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه قنوات الصرف الصحي مختلطة بأنبوب المياه.

هذا الأنبوب الواقع بالقرب من متوسطة أول نوفمبر بذات الحي والذي يزود السكان وتلاميذ المتوسطة في آن واحد غير أنه ليس صالح للشرب.

والأدهى والأمر من ذلك فان السلطات البلدية غير مكترثت بالوضع حسبما اكده قاطنو الحي الذين أكدوا أن مقاولة ستقوم بتعبيد الطريق دون اصلاح الوضع الصحي الكارثي.

وأوضح سكان الحي أنهم توجهوا لمصالح البلدية من أجل نقل شكواهم لإصلاح العطب غير أنها هذه الأخيرة أعلمتهم أنها ليست من صلاحيتها.

لتقوم بإبلاغهم بأن الجزائريه للمياه هي المخولة بإصلاح العطب، لتوجه الجزائرية للمياه نفس الكلام معتبرة انها هذه الأمور من صلاحيات البلدية.

ورغم أن المواطنين قاموا بشراء أنبوب من مالهم الخاص بقيمة عشرة ملايين سنتيم إلا أن الجزائرية للمياه والبلدية لم يكترثا بالوضع الكارثي

كما أن ذات الحي يشهد ركودا تام لمعالم التنمية، إذ أنه يفتقر لأبسط متطلبات الحياة الأساسية في صورة انعدام المرافق الضرورية.

ويشهد الطريق الرئيسي الذي يشكل شرايين الحياة للمنطقة، حالة يرثى لها كونه غير معبد كلي وفيه الحفر بكثرة أثر على الساكنة صيفا وشتاءا.

الى متى تستمر مثل هذه المهازل اين السلطات المعنية شوفو اولاد درناني وتلاميذ متوسطة اول نوفمبر ماذا يشربون مياه الصرف الصحي مختلطة مع مياه الشرب هذا الانبوب بجانب المتوسطة هل يصح وضع لڨودرون فوق هذه المهزلة وهل يصح وضعه وقنوات صرف الصحي لا تعمل الى متى تستمر مثل هذه المهازل اين السلطات المعنية Publiée par ‎Barika DZ بريكة‎ sur Dimanche 18 août 2019