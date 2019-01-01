بالفيديو.. تسربات للمياه من قنوات الرئيسية تقطع الماء الشروب عن البليدة

تسببت تسربات للمياه الشروب ليلة راس السنة بقنوات الرئيسة للمياه على مستوى شارع يوسفي عبد القادر، في انقطاع مياه الشروب بعدة احياء بكل من بلدية البليدة واولاديعيش.

وحسب مدير الجزائرية للمياه تلمساني محمد لنهار اولاين أن قطع المياه على الاحياء كان ضروريا لإصلاح وتغير قنوات ذات الحجم الكبير على مسافة 1كلم.

كاشفا أن قنوات قديمة يصعب اصلاحها لأنها تعود لسنوات السبعينات وان عملية جارية.

مؤكدا أنه سيتم توزيع المياه يوم الأربعاء بشكل مؤقت لتلبية حاجيات المواطن من هذه المادة ضرورية، واستكمال عملية تركيب قنوات جديدة خلال الأيام القادمة.