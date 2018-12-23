بالفيديو..تسونامي إندونيسيا يبتلع فرقة موسيقية على المسرح مع جمهورها

جرفت أمواج تسونامي في إندونيسيا، أعضاء فرقة “Seventeen” المحلية لموسيقى الروك، مع الجمهور، عندما كانوا يحيون حفلا موسيقيا.

وتمكن أحد الحضور من تصوير هذه اللحظة، ونشر شريط الفيديو على قناة يوتيوب.

وظهر في الفيديو مغني الفرقة الموسيقية، وهو يؤدي أغنية بحماس على المسرح، وفي اللحظة التالية اكتسحت أمواج المياه الجدار الذي كان خلفه.

وكان تسونامي قد ضرب، مساء أمس السبت، الساحل الغربي لأندنوسيا.

وخلف التسونامي 168 قتيل، وأصيب 580 آخرون، فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين، حسب الوكالة الوطنية الإندونيسية لمواجهة الكوارث.