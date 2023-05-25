بالفيديو.. تشافي يستعرض مهاراته الفنية خلال تدريبات البارصا

استعرض مدرب نادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، المهارات الفنية التي لازال يتمتع بها، رغم اعتزاله ميادين الكرة كلاعب.

ونقل موقع “koora”، مقطع فيديو، لتشافي، أين أبرز من خلاله مهاراته في دقة تسديد الكرة، خلال تدريبات ناديه برشلونة.

وقام النجم الإسباني، بتسديد الكرة بقدمه نحو حلقة التهديف الخاصة بكرة السلة، من مسافة معتبرة، محرزا هدفا.

يذكر أن المدرب تشافي هيرناينديز، قاد ناديه برشلونة للتويج بلقب البطولة لهذا الموسم، بفارق معتبر عن الغريم ريال مدريد.