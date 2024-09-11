بالفيديو.. تشكيلة العميد تغادر نحو تونس

شدّت صبيحة اليوم الأربعاء، تشكيلة مولودية الجزائر، الرحال نحو الجارة الشرقية تونس، تحسبا لملاقاة الاتحاد المنستيري المحلي.

ويلتقي العميد، بعد غدٍ الجمعة، بممثل الكرة التونسية، بملعب “حمادي العقربي” برادس. بداية من الساعة 18:00، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت إدارة المولودية، عبر الصفحة الرسمية للفريق، فيديو مقتضب، يُظهر وفد النادي العاصمي، وهو يستقل الطائرة، تحسبا للسفر إلى تونس.

وضمّت قائمة المولودية الخاصة بسفرية تونس، كل الأسماء المستقدمة الصائفة الجارية، باستثناء آندي ديلور، الذي سيكون جاهزا للمشاركة بداية من دور المجموعات في حال تجاوز الفريق، عقبة الاتحاد المنستيري.