بالفيديو.. تشييع جثمان عبد الحميد مراكشي في أجواء مهيبة

شُيع جثمان اللاعب الدولي السابق، عبد الحميد مراكشي، مساء اليوم الجمعة، إلى مثواه الأخير بمقبرة “مولاي مصطفى” بعين تموشنت، في جو جنائزي مهيب.

وتم نقل جثمان عبد الحميد مراكشي من فرنسا حيث وافقته المنية، الأحد المنصرم. عن عمر ناهز الـ48 سنة إثر وعكة صحية.

وعرفت الجنازة حضور والي عين تموشنت والسلطات الولائية إلى جانب عدد من اللاعبين السابقين مثل عرفات مزوار وعلي مصابيح وغيرهما.

للإشارة، سبق للفقيد عبد الحميد مراكشي، اللعب بألوان المنتخب الوطني أواخر التسعينيات، كما احترف خارج الوطن في الدوري التركي .