الفقيد ولد في 15 ماي 1939 بولاية بسكرة والتحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1956.
أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس، أن عناصر الجيش أوقفت 5 مهربين بكل من تمنراست وعين صالح .
وأضاف ذات البيان، أن العملية أسفرت عن…
تمكن عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية الشلف، من الإطاحةبشبكة اجرامية وطنية مختصة في تهريت وترويج بالقطع الأثرية.
وحسبما أفاد اليوم الخميس بيان لذات الهيئة، فإن…
بلغ عدد الأشخاص المتوّفين جرّاء الاختناقات بغاز أوّل أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة على مستوى ولاية الجزائر.
15 شخصا وذلك منذ بداية سنة 2017،…
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