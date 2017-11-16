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بالفيديو.. تشييع جنازة المجاهد حسين ساسي بمقبرة العالية

الوطني
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بالفيديو.. تشييع جنازة المجاهد حسين ساسي بمقبرة العالية
بقلم أمينة.ل

شيعت اليوم الخميس، جنازة المجاهد حسين ساسي بمقبرة العالية بمربع الشهداء.

الفقيد ولد في 15 ماي 1939 بولاية بسكرة والتحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1956.

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