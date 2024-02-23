بالفيديو.. تصادم 100 سيارة على الطريق السريع!

أصيب عدد من الأشخاص، بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض إثر تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية.

وحسب وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، نجم هذا الحادث، عن الظروف الجوية القاسية.

وذكرت شرطة المرور، في منطقة سوتشو الصناعية، أن 3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية.

وهو ما أثر على وسائل النقل في وقت عادة يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.

ورفعت الحكومة خلال هذا الأسبوع استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة. وبدأت أيضا عدة خطط لدعم تدفق النقل والإمدادات والكهرباء في الأقاليم والمدن.