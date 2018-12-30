بالفيديو.. تصديات مبولحي “العالمية” تنصبه الأفضل في السعودية !

تمكن “الرايس مبولحي” من قيادة فريقه “الاتفاق” لتحقيق الفوز ضد “الاتحاد السعودي” بعد أن تصدى لعدد كبير من الكرات الخطيرة.

مبولحي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة حسب ما تم نشره في برنامج “صدى الملاعب” وذلك بعد تألقه الكبير في المباراة.

كم صنعت تدخلاته “الخرافية” الحدث في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حيث نصبته جماهير “الإتفاق” بالأفضل في الدوري السعودي.

المتألق رايس مبولحي رجلًا لمباراة الاتفاق والاتحاد#صدى_الملاعب pic.twitter.com/kTBOYdhF8l — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 29, 2018