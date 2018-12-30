بالفيديو.. تصديات مبولحي “العالمية” تنصبه الأفضل في السعودية !

الرياضة
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بالفيديو.. تصديات مبولحي “العالمية” تنصبه الأفضل في السعودية !
بقلم أمير بهلول

تمكن “الرايس مبولحي” من قيادة فريقه “الاتفاق” لتحقيق الفوز ضد “الاتحاد السعودي” بعد أن تصدى لعدد كبير من الكرات الخطيرة.

مبولحي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة حسب ما تم نشره في برنامج “صدى الملاعب” وذلك بعد تألقه الكبير في المباراة.

كم صنعت تدخلاته “الخرافية” الحدث في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حيث نصبته جماهير “الإتفاق” بالأفضل في الدوري السعودي.


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