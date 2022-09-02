بالفيديو.. تصدي خرافي للحارس زغبة في الدوري السعودي

تصدى الدولي الجزائري مصطفى زغبة لأخطر فرصة في مباراة فريقه ضمك امام نادي الخليج في البطولة السعودية.

وصنع زغبة الحدث بعد تصديه الخرافي، في لقطة المباراة التي فاز بها رفقة زملائه بثنائية مقابل واحد.

كما قال زغبة في تصريح له عقب المباراة :”مبروك لنا النقاط الثلاث ولنادي ضمك، التصدي هو واجبي في مساعدة الفريق، و الاهم هو الفوز”

وأضاف “بدران منتدب الجديد، أتفاهم جيّدا معه و أملك خبرة معه خاصة لما لعبنا في وفقا سطيف، والمنتخب الوطني”

كما ختم “نعمل على ضمان البقاء وهذا هو الشيء الأهم”.

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