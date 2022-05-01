بالفيديو.. تصدي خرافي من حارس ايفرتون أمام تشيلسي

صنع حارس ايفرتون بيكفورد الحدث اليوم حينما قام بتصدي خرافي امام تشيلسي في أقل من دقيقتين، في المباراة التي انتهت لصالح ايفرتون بهدف مقابل صفر اليوم.

وتناقل رواد التواصل الإجتماعي تصدي بيكفورد، في ظرف قياسي، وسط انبهار اللاعبين الذين نشطّوا المباراة المثيرة.

كما نال حارس المنتخب الإنجليزي جائزة رجل المباراة لمرتين في البريمرليغ هذا الموسم.

كما جرت المباراة بملعب جوديسون بارك ضمن الجولة 35 من عمر منافسة البريمرليغ.

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