بالفيديو.. تصد عالمي جديد لمبولحي مع الإتفاق

عاد الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، ليلفت الأنظار بتصد عالمي جديد خلال المواجهة بين ناديه الإتفاق ونظيره الإتفاق، أمس الخميس.

ولفت الرايس الأنظار عندما إنقض بشكل رائع على مُحاولة خطيرة لمُهاجمي المُنافس، في وقت كان الجميع يرى الكُرة في الشباك.

يُذكر بأن صاحب الـ33 عاما وماعدا هذه اللقطة، لم يكن خارقا للعادة هذه المرة، ووقع في بعض الأخطاء الساذجة.

يُشار بأن اللقاء إنتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وتعتبر هذه النتيجة سلبية لزملاء مبولحي، والذين لم يعرفوا طعم الإنتصار سوى مرة واحدة في المُباريات الست الأخيرة.