بالفيديو.. تصرفات صادمة للطيور والحيوانات قبيل وقوع زلزال تركيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، فيديو، يظهر تصرفات غير مألوفة للطيور والحيوانات ليلا. قبيل وقوع زلزال تركيا.

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره ليلا تغريد العصافير بطريقة غير طبيعية وتحليقهم بصفة عشوائية، رغم أن الوقت كان ليلا.

وقد رصد الدكتور عاطف يورلماز في مقال بمجلة حراء الثقافية. الأبحاث التي أجريت على كثير من الحيوانات لمعرفة مدي قدرتها على استشعار الزلازل.

وجاء في المقال: هناك كثير من الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط والأبقار والدجاج. والأرانب وبعض الحشرات والطيور، وكثير من الحيوانات البحرية. تملك القدرة على استشعار الزلازل قبل وقوعها، إلا أن ما يعتري هذه الحيوانات من اضطراب قبل وقوع الزلزال. يحدث معها أيضًا في الأوقات العادية، مما يجعل البحث غير منضبط وغير كاف لتثبيت وقت الزلزال وتحديد موقعه.