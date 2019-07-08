بالفيديو.. تصرف حضاري جديد للجزائريين في مصر

واصلت الجماهير الجزائرية تصرفاتها الحضارية في مصر، وذلك بعد نهاية المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الغيني، سهرة يوم أمس الأحد.

وقام مُحبي “الخضر” بترك صورة رائعة عنهم، بعدما قاموا بتنظيف منطقتهم من جميع الأوساخ وبقايا الأكل والشرب، لينالوا كل الإشادة.

وقام الحساب الرسمي لـ”الفاف” بشكر الأنصار على تصرفهم الرائع، مُنوها بالدور الذي لعبوه في تأهل مُحاربي الصحراء للدور ثمن النهائي.