بالفيديو.. تصريحات مؤثرة وصادمة لعروسي العراق في أول ظهور لهما

أدلى عروسي العراق ريفان وحنين بتصريحات صادمة ومؤثرة سردا فيها حادث احتراق قاعة الأفراح التي أحييا فيها عرسهما.

وقال ريفان انه لايستطيع ان يعيش حياته بشكل طبيعي ولا يستطيع ان يخرج من عتبة المنزل.

ويقول ريفان في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز” البريطانية إنه فقد 15 فردا من عائلته في الحريق. مضيفا أن عروسه “لا تستطيع التحدث” بعد أن فقدت 10 من أقاربها. بمن فيهم والدتها وشقيقها، فيما حالة والدها حرجة للغاية.

وقد استيقظ العراقيون يوم اللثلاثاء على ڤاجعة كبيرة في حفل زفاف تحول إلى مأتم. إذ شبت الڼيران في إحدى قاعات أفراح منطقة الحمدانية في سهل نينوى بسبب استخدام الألعاب الڼارية. وخلّف الحاډث نحو 250 شخصا بين قټيل ومصاپ

وبسبب الحريق عجزت كثير العائلات عن مغادرة القاعة، بعد أن تسبّبت شدة الڼيران في حبسهم داخل القاعة.

ويضيف ريفان: “صحيح أننا نجلس هنا أمامكم أحياء، لكننا أموات من الداخل”.

ويعتقد ريفان أن الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية. “قد يكون تماسا كهربائيا لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف”.

ويتابع: “ثم بدأ السقف، الذي كان مصنوعا بالكامل من النايلون، في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ.”

تفاصيل صادمة

يقول ريفان إنه أثناء الرقص انقطعت الكهرباء، وعندما عادت الكهرباء “رأى نارا” في السقف، وعندها بدأ الناس “بالصراخ” و”الهرب”.

ويصف ريفان اللحظات الأولى التي أعقبت اندلاع الحريق وكيف تمكن هو وعروسه. التي لم تكن تستطع المشي بسبب ثوب زفافها، من الفرار خارجا.

وقال “أمسكتُ بزوجتي وبدأت في سحبها ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ. وبينما كان الناس يهربون، كان يدوسون عليها. وكانت ساقاها مصابتين”.

ويشير ريفان إلى أن القاعة لم تكن تحتوي سوى على مطفأة حريق واحدة “لا تعمل”.

وفي وصفه لكيفية سير الأحداث، قال إن اثنتين من الألعاب النارية الصغيرة أشعلتا عندما بدأ وعروسه في الرقص. وتلاهما أربع ألعاب نارية أخرى بعد بضع دقائق.

وقال ريفان إن والده طرح أسئلة حول مخاطر تسبب مثل هذه الألعاب النارية في حدوث شرارات. يمكن أن “تهبط على ثوب العروس” و”تشتعل فيها النيران”. لكن أصحاب القاعة أخبروهم أن الألعاب النارية كانت كهربائية، لذلك “يمكنك وضع يدك أو حتى البلاستيك عليها ولن يحترق”.

وعن خسائر العروسين خلال الحادث يؤكد ريفان أن حنين فقدت والدتها واثنين من أعمامها. وابنتي عمها بالإضافة إلى أن والدها لا يزال في حالة حرجة.

أما هو فقد عمته وخسر عمه سبعة من أفراد عائلته فيما أصيبت أخته وزوجها بحروق.

ويقول ريفان: “لا يمكننا العيش هنا بعد الآن، أعني في كل مرة نحاول فيها الحصول على بعض السعادة، يحدث لنا شيء مأساوي ويدمر كل شيء.. من الأفضل لنا أن نغادر”.