بالفيديو.. تصوير الليزر يكشف فائدة الكمامة لمنع إنتشار العدوى

ويظهر الفيديو فائدة ارتداء الكمامة لمنع نشر العدوى بالفيروس من شخص مصاب لآخر سليم، عبر هواء الزفير أو الرذاذ الملوث.

ويوضح الفيديو، كيفية انتشار الهواء والرذاذ بحرية لمسافات بعيدة في حالة عدم ارتداء الكمامة.

وفي لقطة أخرى وبعد أن يرتدي الشخص ذاته القناع الواقي، لا يرى الرذاذ أو هواء الزفير تقريبا، مما يسهم في وقاية الآخرين.

وحسب الأطباء، فإن أكثر من 100 ألف من حبيبيات الرذاذ تخرج من الشخص حين يتكلم أو يتنفس، وتعلق في الهواء في الأماكن المغلقة.

The role of wearing a mask: visualization of the airflow when the person wearing the mask and the person not wearing the mask talk and cough. #Corona #WearAMask #COVID19 pic.twitter.com/T74XCuX9Do

— Coronavirus Info (@Covid19Bots) April 6, 2020