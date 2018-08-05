بالفيديو… تطبيق”روئ” يتيح للعائلات عن بعد متابعة “الحاج” أثناء آدائه للمناسك

فاز تطبيق “رؤى” الخاص بالحج بالجائزة الثالثة في هاكاثون الحج والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.

وأوضح محمد وياسر،المشاركان،أن تطبيق رؤى إضافة للحج،وهو نابع من فكرة مخالفة لرؤية الحج لدى السعوديين ومشاكلهم المتعلقة كل سنة.

واضاف الضيفان، أن هذا التطبيق يوثق كل الصور التي تؤخذ من طرف الحاج في البقاع المقدسة وبمكان تواجده في نهج طريق أداء مناسك الحج.

كماىان هذا التطبيق يسمح للعائلات متابعة “الحاج” وكل ما يقوم به في المشاعر المقدسة.

تجدر الإشارة الى أن محمد وياسر طلبة في المعهد الوطني للإعلام الآلي ويهتمون بالمجال العلمي والتكنولوجي.