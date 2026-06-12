بالفيديو.. تعداد المنتخب الوطني يزور جامعة كنساس

لبى تعداد المنتخب الوطني، أمس الخميس، دعوة من إدارة جامعة كنساس الأمريكية، للقيام بزيارة استكشافية للجامعة.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن منح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، فترة راحة للاعبيه، تم استغلالها بزيارة جامعة كنساس.

كما استغل رفقاء القائد رياض محرز، هذه الفرصة، لاستكشاف العديد من المرافق الرياضية التي تتمتع بها هذه الجامعة.

وصنع تعداد الخضر أجواء حماسية ممتعة، من خلال بابراز مواهبهم في رياضات مختلفة بعيدا عن كرة القدم.

وكانت هذه الخرجة، فرصة للاعبي المنتخب الوطني، من أجل تخفيف الضغط، وتعزيز تماسك المجموعة، قبل مواصلة تحضيراتهم استعدادا لدخول غمار مونديال 2026.