بالفيديو.. تعداد محليي الخضر في جولة استرخائية قبل مواجهة البافانا بافانا

أجرت عناصر المنتخب الوطني للمحليين، صباح اليوم الجمعة، جولة استرخائية، قبل المباراة التي ستجمعهم بمنتخب جنوب افريقيا، لحساب “الشان”.

ورصد تلفزيون “النهار”، الأجواء التي تسبق مباراة محليي الخضر، ومنتخب جنوب افريقيا، والتي اففتحتها العناصر الوطنية صباح اليوم الجمعة، بجولة استرخائية.

وظهرت العناصر الوطنية، خلال جولتهم بمحيذ مقر اقامتهم بأوغندا، في معنويات عالية، وتركيز كبير، قبل ساعات قليلة عن موعد انطلاق مباراتهم.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيرهم من جنوب افريقيا، والتي تدخل ضمن الجولة الثانية من الشان، مقررة اليوم الجمعة، انطلاقا من السلاعة الثالثة مساء.