بالفيديو.. تعداد مولودية الجزائر في جولة استرخائية قبل نهائي الكأس

أجرت عناصر فريق مولودية الجزائر، ظهر اليوم الجمعة، جولة استرخائية، قبل المباراة التي ستجمعهم بشباب بلوزداد، ضمن نهائي كأس الجزائر.

ونشرت إدارة فريق مولودية الجزائر، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، أظهرت من خلاله الجولة الاسترخائية للاعبي الفريق.

وظهر رفقاء يوسف بلايلي، خلال هذه الجولة الاسترخائية، في معنويات عالية، ساعات قبل موعد انطلاق مبارة النهائي.