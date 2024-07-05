بالفيديو.. تعداد مولودية الجزائر في جولة استرخائية قبل نهائي الكأس
بقلم كريم تيغرمت
أجرت عناصر فريق مولودية الجزائر، ظهر اليوم الجمعة، جولة استرخائية، قبل المباراة التي ستجمعهم بشباب بلوزداد، ضمن نهائي كأس الجزائر.
ونشرت إدارة فريق مولودية الجزائر، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، أظهرت من خلاله الجولة الاسترخائية للاعبي الفريق.
وظهر رفقاء يوسف بلايلي، خلال هذه الجولة الاسترخائية، في معنويات عالية، ساعات قبل موعد انطلاق مبارة النهائي.
📹 | جولة خفيفة للاعبي المولودية صبيحة لقاء النهائي 🏆
🟩🟥 | 𝕄𝕠𝕦𝕝𝕠𝕦-𝕞é𝕕𝕚𝕒 | 🤳📱📸 📹#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر🟢🔴 pic.twitter.com/A4mvx1zBmU
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) July 5, 2024
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