بالفيديو.. تعداد مولودية الجزائر يجري حصة تدريبية بجنوب افريقيا

أجرى تعداد فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، حصة تدريبية، بجنوب افريقيا، تحضيرا لمباراتهم المقبلة ضد نادي صن داونز.

ونشرت إدارة المولودية، عبر الصفحة الرسمية للفريق، مقطع فيديو، أظهرت من خلال جانب من التدريبات التي أجراها الفريق صباح اليوم الخميس.

كما أظهر هذا الفيديو، العمل الذي خضع له رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي، في الحصة التدريبية، والتي سمحت لهم باكتشاف الأجواء في جنوب افريقيا.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه يوم السبت المقبل، مضيفها نادي صن داونز، في مباراة حاسمة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.