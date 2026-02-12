بالفيديو.. تعداد مولودية الجزائر يجري حصة تدريبية بجنوب افريقيا
بقلم كريم تيغرمت
أجرى تعداد فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، حصة تدريبية، بجنوب افريقيا، تحضيرا لمباراتهم المقبلة ضد نادي صن داونز.
ونشرت إدارة المولودية، عبر الصفحة الرسمية للفريق، مقطع فيديو، أظهرت من خلال جانب من التدريبات التي أجراها الفريق صباح اليوم الخميس.
كما أظهر هذا الفيديو، العمل الذي خضع له رفقاء القائد أيوب عبد اللاوي، في الحصة التدريبية، والتي سمحت لهم باكتشاف الأجواء في جنوب افريقيا.
يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه يوم السبت المقبل، مضيفها نادي صن داونز، في مباراة حاسمة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.
🤳 | جانب من تدريباتنا الصباحية على الأراضي الجنوب إفريقية 🇿🇦💥#𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆𝒔𝑪𝑨𝑭𝑪𝑳#نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/zUbob77zqJ
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) February 12, 2026
رابط دائم : https://nhar.tv/44ofZ