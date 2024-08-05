بالفيديو.. تعداد مولودية الجزائر يخضع لتدريبات عسكرية بتربص فرنسا

يواصل تعداد فريق مولودية الجزائر، تحضيراته الصيفية، بتربصهم الجاري حاليا بمدينة رين الفرنسية، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة فريق مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية للنادي، مقطع فيديو، للحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الفريق تحت قيادة المدرب بارتريس بوميل.

وأظهر هذا الفيديو، التحضيرات البدنية الشاقة التي يجريها تعداد الفريق، لضمان جاهزيتهم التامة للموسم الجديد.

وتضمت التدريبات التي أجراها تعداد العميد، تمارين شبه عسكرية، جد شاقة، لاختبار قدرة تحمل اللاعبين.

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