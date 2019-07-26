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بالفيديو.. تعرف على أمنية “محرز” بعد التتويج بالكان !!

الرياضة
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بالفيديو.. تعرف على أمنية “محرز” بعد التتويج بالكان !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أنه يتمنى الحفاظ على مشروع  المنتخب الوطني لأنه يسير في الطريق الصحيح.

وقال “محرز” على هامش تكريمه اليوم الجمعة بمسقط رأسه مدينة “سارسال” الفرنسية.

“يجب الإستفادة من الإمكانيات الموجودة والحفاظ على الأشخاص الذين يُحيطون بالمنتخب الوطني”.

“يجب الإستمرار في هذا المشروع لأننا في الطريق الصحيح”.


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