بالفيديو.. تعرف على أمنية “محرز” بعد التتويج بالكان !!

وقال “محرز” على هامش تكريمه اليوم الجمعة بمسقط رأسه مدينة “سارسال” الفرنسية.

“يجب الإستفادة من الإمكانيات الموجودة والحفاظ على الأشخاص الذين يُحيطون بالمنتخب الوطني”.

“يجب الإستمرار في هذا المشروع لأننا في الطريق الصحيح”.

.@Mahrez22 sur les échéances CAN 2021 et CdM 2022 : « Profiter du potentiel de l’équipe et garder les personnes autour de la sélection pour continuer dans le même projet. On est sur la bonne voie ! » #TeamDZ @DZfoot @VilleSarcelles pic.twitter.com/0WNMc5I1F9

