بالفيديو.. تعرف على الرسالة التي وجهها “بن صالح” لنجوم الخضر

قام رئيس الدولة “عبد القادر بن صالح” بزيارة المنتخب الوطني الجزائري أمسية اليوم الخميس لتحفيزهم قبل النهائي.

ووجه الرجل الأول في الدولة الجزائرية المتواجد بالقاهرة لمشاهدة النهائي بتوجيه رسالة خاصة لمحاربي الصحراء جاء فيها.

وخلال إجتماعه بهم قال بن صالح:”أتمنى أن تحققوا نتيجة إيجابية غدا والآن سأترككم ولن آخذ من وقتكم الكثير”.

“أطالب منكم أن تكونوا بنفس الروح القتالية التي كانت في المباريات السابقة من أجل تحقيق الكأس”.