بالفيديو .. تعرف على خصائص “بعوضة النمر” وكيفية الحد من إنتشارها

تشهد هذه الايام إقبال عدد كبير من المواطنين على المستشفيات والمستوصفات يعانون من لدغات بعوضة معروفة بإسم “بعوضة النمر”.

واظهر فيديو توعوي لوأج يكشف من خلاله خصائص والأمراض التي تنقلها البعوضة، وكذا كيف يمكن الحد من إنتشارها.

واوضح سعيد شوقي بوبيدي مختص في علم الحشرات الضارة بمعهد باستور ان أول ظهور لبعوضة النمر في الجزائر سنة 2015.

وأضاف المختص أن البعوضة دخلت إلى بلدنا قادمة من مضيق جبل طارق عبر المغرب لتستقر بمدينة وهران ومن تم لكل الولايات.

خصائص بعوضة النمر :

كشف معهد باستو بالعاصمة أن بعوضة النمر يكون حجمها من 2 إلى 5 ملم ويصل في بعض الاحيان حتلى 8 ملم

وهي سوداء اللون بها بعض النقاط البيضاء.

تبيض مابين 100 و 300 بيضة .

كما ان انثى بعوضة النمر عندما تلدغ الإنسان فهي تحتاج إلى البروتينات الموجودة في دمه تستعملها في نمو بيضها

أين تنتشر بعوضة النمر ؟

تنتشر وتتطور في الماء النظيف الموجود في الاواني والوعاءات الحديدية والقارورات البلاستيكية حتى كأس ماء يمكنها ان تبيض فيه .

هذه الوعاءات تكون موجودة خاصة في المساحات الخضراء والحدائق والاماكن العامة.

ويكون نشاطها يكون فعال الصباح الباكر ومابين العصر والمغرب .

ماهي الامراض التي تنقلها تلك البعوضة ؟

يمكنها نقل فيروسين وهما :

الاول فيروس شيكونغونيا.

بينما الثاني فيروس حمى الضنك.

وبصفة اقل فيروس الزيكا.

مايجب فعله في حال التعرض لدغة هذه البعوضة ؟

تسبب لدغة بعوضة النمر تسب حالات الإحمرار إضافة إلى الحكة شديدة و بعض الالم

فلا يجب الخوف اوالتوجه إلى المستشفى فإنه في ظرف 3 أيام أوأسبوع يزول الإحمرار.

كما لا يجب الحك حيث يسبب ثغرات لدخول البكثيريا

كيف يتم الحد من إنتشار بعوضة النمر ؟

يجب تفادي ترك الوعاءات والقارورات البلاستيكية متروك فيها الماء حتي لا تتمكن البعوضة من المبيض والثكاثر.